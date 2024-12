Presidente do São Paulo admite dificuldade, mas ainda não desiste de Oscar

Grande desejo do São Paulo para 2025, o meia Oscar ainda segue sendo um sonho distante no Morumbis. Apesar das dificuldades, o Tricolor ainda não jogou a toalha e ainda acredita em um final feliz com o jogador que foi revelado na base do clube.

Recentemente, Oscar chegou a comentar que, após conversa com sua família, decidiu que não voltaria para o futebol brasileiro neste momento.

Em entrevista coletiva, nesta segunda-feira (16), o presidente Julio Cazares afirmou que conversou duas vezes com o jogador. Além disso, Cazares comentou a decisão de Oscar em não voltar para o futebol brasileiro, por enquanto, e também explicou porque a contratação não pioraria a situação financeira do clube.

“O pessoal do futebol tem falado bastante, eu também falei com ele duas vezes, o que vejo agora é uma decisão familiar. É claro que nós temos que… (gesticulou com referência a valores). Esse orçamento, vejo muitas vezes gente falando: ‘Tem o fundo e estão trazendo Oscar’. Gente, o fundo fala de um teto. Se ele estiver dentro do teto, está tudo certo”, esclareceu.

O São Paulo fechará 2024 em déficit e terá várias restrições para 2025 por conta da implementação de um novo fundo de investimentos, para quitar suas dívidas bancárias. A expectativa é que o Tricolor não faça loucuras no mercado, mas vê o Oscar como um sonho possível.

O meia de 31 anos está sem clube desde a saída do Shanghai Port, no mês passado. Após oito anos no futebol chinês, Oscar não decidiu aonde vai dar o próximo passo da usa carreira e avalia as possibilidades que aparecem. No passado, o jogador mostrou interesse em voltar ao clube que o revelou e onde jogou apenas uma partida pelo time profissional.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.