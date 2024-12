Marcos Braz revela motivo pelo qual Flamengo não cedeu Gabigol ao Palmeiras no meio do ano

Marcos Braz e Gabigol em camarote no Maracanã durante jogo do Flamengo - (crédito: Foto: Lucas Bayer/Jogada10)

Gabigol se despediu do Flamengo com o encerramento do Campeonato Brasileiro e está livre no mercado, embora o Cruzeiro pareça ser o seu próximo destino. Mas depois da metade deste ano, quando já poderia ter assinado pré-contrato com outro clube, o Palmeiras, justamente o principal rival dos flamenguistas nos últimos anos, fez uma tentativa pelo atacante.

Ex-vice-presidente do Rubro-Negro revelou o motivo pelo qual não topou liberar o jogador de 29 anos quando o clube alviverde manifestou vontade em fazer negócio. Segundo ele, a recusa não se deu por motivos políticos, visto que a eleição no Flamengo ocorreu no começo de dezembro.

“Não procede a informação de que seja por motivo eleitoral. O problema é que a gente caiu do mesmo lado que o Palmeiras na Libertadores. Falei de uma maneira educada que o Flamengo, para o Palmeiras, não liberava”, contou Braz, em entrevista ao canal ‘Benja Me Mucho’, no Youtube.

Afinal, em caso de classificação para as oitavas de final, o Rubro-Negro, então dirigido por Tite, poderia ter pela frente o Palmeiras na fase de quartas. Entretanto, os times ficaram no meio do caminho, eliminados por Peñarol e Botafogo, respectivamente.

Em julho, o Palmeiras encaminhou uma oferta de pré-contrato, que não foi assinada por Gabigol. Assim, o clube interrompeu a tratativa. Na ocasião, Marcos Braz afirmou em bom tom que Flamengo precisaria de uma recompensa financeira caso algum clube quisesse se acertar com o atacante.

Ao decidir cumprir o vínculo no Rio de Janeiro, Gabigol teve papel decisivo na conquista da Copa do Brasil, em novembro, marcando dois gols no duelo de ida da final frente ao Atlético, no Maracanã. Em meio às polêmicas que marcaram sua última temporada no Rubro-Negro, o camisa 99 anotou oito ogls e uma asssitência em 38 partidas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.