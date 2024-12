Cruzeiro aguarda Grêmio para definir futuro e nova contratação para o ataque

O Cruzeiro segue bastante agressivo no mercado de transferências do futebol. Em breve, a Raposa anunciará as chegadas de Gabriel Barbosa e Dudu, ambos considerados grandes reforços. A diretoria celeste ainda aguarda para avançar na negociação de Soteldo, mas precisa esperar o Grêmio.

O atleta está emprestado ao Tricolor, que tem a preferência pela compra pelo astro do Santos. A tendência é que o clube do Rio Grande do Sul não confirme a aquisição, estipulada em contrato no valor de R$ 30 milhões. O Grêmio tenta negociar o valor e a forma de pagamento, mas, até agora, não avançou.

Caso a negociação não seja concluída até o dia 31 de dezembro, a partir do primeiro dia do ano, o Cruzeiro poderá seguir com o interesse. A Raposa entende que Soteldo é um ótimo reforço para a ideia de jogo do time, que contará com Dudu na outra ponta e Gabigol como centroavante.

O Santos acompanha toda a situação de perto, e todas as alternativas agradam ao Peixe. Se Soteldo retornar ao clube, ele fará a pré-temporada com o restante do elenco. Contudo, se for negociado, o valor atende aos interesses da diretoria paulista.

Aliás, no Santos, Soteldo é uma figura “complicada”. O atleta teve episódios de indisciplina. O Peixe o afastou do elenco. Em determinado momento, a torcida criticou o venezuelano devido ao baixo rendimento. O galera o colocou como um dos responsáveis pela queda do Alvinegro Praiano para a Segunda Divisão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.