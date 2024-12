Antes de buscar reforços, Corinthians prioriza renovações no elenco

Enquanto muitos clubes da elite do futebol brasileiro estão em busca de reforços, o Corinthians está priorizando as renovações do elenco antes de ir ao mercado. Portanto, segundo o ge, ao longo desta semana deve finalizar as extensões de contrato pendentes.

Assim, o primeiro acerto foi com André Carrillo. O meia peruano teve seu vínculo estendido até 31 de dezembro de 2026. Antes da renovação, o contrato tinha validade para julho de 2025. Então teve uma ampliação de mais de 18 meses.

Apesar de ser reserva na equipe, o atacante Talles Magno também é uma das prioridades do Corinthians. O atleta tem a mesma situação que Carrilo tinha, com o vínculo vencendo na metada de 2025. No entanto, o clube está em conversas para ampliar o contrato ou adquirir os direitos econômicos do jogador junto ao New York City.

A situação mais travada até o momento é a do atacante Ángel Romero, já que clube e jogador divergem no tempo de contrato. Enquanto o Timão pensa em mais um ano de extensão do vínculo, o paraguaio quer dois. Apesar disso, ainda de acordo com o site, há uma expectativa das partes por um final feliz.

Por fim, tem a situação do volante Maycon, que está se recuperando de uma lesão no joelho. O Corinthians já acertou os detalhes para renovar o empréstimo do jogador. Assim, a próxima etapa será a formalização da extensão do contrato com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, até o final de 2025. A favor do Timão, está o desejo do próprio jogador, que prefere continuar no Brasil.

