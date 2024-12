Diretor do Santos vai à Argentina atrás de Gustavo Quinteros

SANTA FE, ARGENTINA - DECEMBER 07: Gustavo Quinteros, Head coach of Velez looks on prior to the Liga Profesional 2024 match between Unión and Vélez Sarsfield at Estadio 15 de Abril on December 07, 2024 in Santa Fe, Argentina. (Photo by Mateo Luis Occhi/Getty Images) Caption - (crédito: Getty Images)

O diretor de futebol do Santos, Alexandre Gallo, está na Argentina para tentar fechar a contratação do técnico Gustavo Quinteros. Apesar de haver um acerto verbal entre as partes, o Peixe está preocupado por não conseguir concluir o acordo até o momento.

Além disso, tem um agravante, já que o treinador foi campeão do Campeonato Argentino com o Velez Sarsfield no último domingo (15). Assim, o clube argentino manifestou o interesse de renovar com o comandante para a disputa da Libertadores em 2025. Além disso, Quinteros não descartou essa possibilidade na entrevista coletiva após a conquista.

Então, de acordo com o Uol, o Santos ficou agoniado com essa situação e Gallo voou para o país para “pressionar” o técnico e seu estafe pessoalmente. O Time da Vila espera que o treinador honre o acerto verbal. No avanço da negociação, o diretor de futebol chegou a afirmar ao presidente Marcelo Teixeira que estava tudo certo entre as partes.

Ainda de acordo com o site, essa situação pode definir o futuro do dirigente no cargo. Afinal, o impasse está atrapalhando o planejamento do Alvinegro da Vila para o retorno à Série A. Então caso volte para o Brasil com um acordo fechado, ganhará mais tempo no clube.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.