Polícia Civil recupera parte dos materiais esportivos roubados do Botafogo no Rio

Polícia Civil do Rio recupera parte do material esportivo do Botafogo na Maré

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro recuperou, nesta terça-feira (17), parte do material esportivo do Botafogo roubado na última semana. O carro e a carga apreendidas foram encaminhados à 42ª DP, no Recreio dos Bandeirantes, enquanto agentes seguem nas buscas pelo restante no Complexo da Maré.

A ação contou com apoio de policiais da DRFC (Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas) e da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes). Agentes não informaram o número exato de objetos recuperados, mas sabe-se que as camisas retornam às lojas oficiais do clube para comercialização.

Com nome de “Operação Torniquete”, a ação tem como propósito reprimir roubos, furtos e receptação de cargas e veículos. Crimes que financiam atividades de facções criminosas e disputa territoriais também fazem parte da mira da operação, que já prendeu mais de 260 pessoas desde setembro.

Ação da Polícia

Coordenados pelo delegado titular Cristiano Maia, agentes da 42ª DP descobriram que criminosos ligados à facção Comando Vermelho, responsáveis pelo roubo, estavam no Parque União. A comunidade faz parte do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. A partir disso, a Polícia iniciou o monitoramento e cruzou dados.

Os criminosos, segundo os agentes, pretendiam revender os materiais roubados – com valor total estimado em R$ 2 milhões. A Polícia conseguiu recuperar os artigos, que estavam abandonados no veículo, após os envolvidos fugirem do local ao perceberem a chegada dos guardas.

Material esportivo Botafogo

O roubo ocorreu na manhã da sexta-feira passada (13), na Avenida Brasil, na altura do bairro de Olaria e e foi registrado na 22ª DP. O caso aconteceu por volta das 9h, quando quatro criminosos cercaram o veículo em três motos e abordaram o motorista.

O condutor do caminhão alegou que os criminosos usavam um bloqueador de sinal de carga. Impedindo, assim, a polícia de rastrear os produtos.

