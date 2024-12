Lomba, sobre construção do estádio do Flamengo: ‘Temos que buscar receitas’

Aliado do presidente Bap, Ricardo Lomba venceu a eleição à presidência do Conselho Deliberativo do Flamengo, na última segunda-feira (16). No cargo, ele terá que comandar reuniões com pautas importantes do Rubro-Negro, como a construção do estádio no terreno do Gasômetro. Ele, aliás, comentou sobre a construção do novo estádio.

“O terreno foi comprado, nós temos o terreno, graças a Deus. Vamos construir o estádio, mas a gente tem que saber como. A gente já tem o terreno, votei a favor da compra do terreno, votei “sim” na votação do Conselho Deliberativo. Agora temos que buscar receitas, alternativas para fazer essa construção do terreno. Mas ele vai sair e, com certeza, teremos a construção do nosso estádio”, disse Lomba.

Outras respostas de Ricardo Lomba:

Função do Conselho Deliberativo

“Aqui no Flamengo, temos a divisão dos poderes para facilitar a gestão do clube. O presidente eleito tem a sua competência, estabelecida no estatuto, e eu, como presidente do Conselho Deliberativo, tenho as minhas. Aqui, tratamos de forma geral do estatuto. Qualquer reforma, esse é o fórum adequado. Também aprovamos os contratos, uniformes, passam por aqui. É um conselho importante. Tenho certeza que vamos conseguir dar um salto importante.”

Modernização

“O estatuto é de 1992, então a gente precisa dar uma olhada. Dar uma modernizada. Tem temas importantes que precisamos atacar primeiro. O próprio processo eleitoral é algo que devemos olhar com cuidado, com carinho. Respeitando o estatuto, o regimento interno, e a apreciação dos sócios.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.