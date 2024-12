André Hernan dispara contra jornalista após provocação ao vivo: ‘Sabe o que é ruim? Seu trabalho’

André Hernan rebate Giovanelli após provocação ao vivo no 'Jogo Aberto', da Band - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

O clima esquentou entre Ronaldo Giovanelli e André Hernan na manhã desta terça-feira (17) nas redes sociais. Isso porque o comentarista do ‘Jogo Aberto’, da Band, ironizou ao vivo a informação dada pelo jornalista recém-contratado pela Amazon, sobre Paulo Dybala no São Paulo. O comunicador não deixou barato e usou seu perfil nas redes sociais para disparar contra o trabalho do corintiano.

“De quem é a notícia? Esse ai fica chupando nossas notícias aqui (risos). Esse ai… não sei, não. Só sabe fazer isso”, disparou Giovanelli. Renata Fan tentou desconversar e alegou que “créditos são créditos”. Ronaldo, então, prosseguiu: “É bom ensinar isso a ele. Jornalista novo, né? Bom ensinar, vai que aprende. Mas se não aprender na boa, ele vai aprender na ruim também”, disse.

André Hernan usou seu perfil no ‘X’ para rebater a fala de Geovanelli. “Queria entender o que significa “aprender na ruim”. Sabe o que é ruim? Seu trabalho. Estou esperando a nota oficial da demissão do Ramón Diaz, que você “NOTICIOU”. Me erra, frangueiro”, escreveu.

Queria entender o que significa “aprender na ruim”. Sabe oq é ruim? Seu trabalho, tô esperando a nota oficial da demissão do Ramon Diaz que você “NOTICIOU”. Me erra, frangueiro! pic.twitter.com/SvWej7wJR2 — André Hernan (@andrehernan) December 17, 2024

