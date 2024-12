Flamengo busca contratar Richarlison, alvo do Fluminense

O Flamengo está em busca de um atacante para a próxima temporada. Com a saída de Gabigol, o clube prioriza a contratação de um jogador mais avançado. Assim, o nome que entrou no radar do clube carioca nos últimos dias foi o de Richarlison, do Tottenham, da Inglaterra. O brasileiro também está na mira do Fluminense, rival da equipe rubro-negra.

Segundo o “UOL”, o Rubro-Negro sinalizou que topa pagar até 20 milhões de euros (R$ 130 milhões) pela contratação do brasileiro. O clube inglês, no entanto, deseja uma venda na casa dos R$ 260 milhões. É bom pontuar que o clube carioca terá uma previsão de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 127 milhões) disponíveis para reforçar o elenco em 2025.

O Tottenham, por sua vez, pagou cerca de 50 milhões de Libras em 2022 para contar com o atacante (na época, a cotação era de R$ 315 milhões). Somado a esse valor, ainda teve 10 milhões de libras de bônus adicionais futuros, com contrato até junho de 2027.

Em recuperação de uma lesão muscular na perna direita, Richarlison não fecha as portas para voltar ao Brasil. Entretanto, sua prioridade é seguir no futebol inglês, mesmo com uma eventual mudança de clubes, ou até uma aventura na Arábia Saudita.

Além de Richarlison, Róger Guedes também é outro que gerou interesse do Flamengo. No entanto, não é unanimidade. O técnico Filipe Luís e o novo diretor José Boto não aprovam a contratação. O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, gostaria de tê-lo no elenco.

