Vasco faz proposta a Renato Gaúcho

O Vasco já realizou uma proposta formal a Renato Gaúcho para ser o novo técnico do clube na próxima temporada. A oferta se deu nesta terça-feira (17), após nova reunião entre a diretoria vascaína e o ex-comandante do Grêmio, que passa férias no Rio de Janeiro (RJ).

A reunião contou com a presença do CEO, Carlos Amodeo, e do diretor executivo, Marcelo Sant’Anna, conforme inicialmente informado pelo “ge” e confirmado pelo Jogada10. O empresário de Renato também esteve presente nesta nova rodada de negociação. Dessa forma, a decisão agora está nas mãos do treinador de 62 anos. Ainda de acordo com a apuração, Renato está muito motivado para voltar a trabalhar no Rio de Janeiro.

Renato já trabalhou no Vasco em duas oportunidades. Apesar de nunca ter atuado como atleta no Gigante da Colina, ele foi treinador da equipe entre 2005 e 2007 e também em 2008. Na primeira passagem, chegou ao vice-campeonato da Copa do Brasil (2006) e terminou na sexta colocação do Brasileirão neste mesmo ano.

Em 2007, obteve dificuldades no cargo muito por conta do projeto do milésimo gol de Romário, que tomava as atenções internamente. Isso, porém, gerou atritos dentro do clube, com Renato optando pela saída pouco antes do começo do Brasileirão. O Baixinho eventualmente faria seu milésimo gol na segunda rodada daquela edição, em jogo contra o Sport, em São Januário.

