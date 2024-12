Botafogo planeja permanência do técnico Artur Jorge

Um dos responsáveis pelos títulos do Botafogo na temporada, o técnico Artur Jorge está com o futuro indefinido no clube. O treinador tem contrato com o Alvinegro até o fim de 2025, mas é alvo de clubes do Oriente Médio.

Até o momento, o clube carioca informou que não recebeu nenhuma proposta oficial pelo português. No entanto, a diretoria alvinegra pretende contar com Artur Jorge e, de acordo com o “ge”, já analisa uma renovação de contrato, além de aumento na multa rescisória. Além disso, John Textor, acionista majoritário da SAF Botafogo, pretende conversar com o técnico ainda este ano.

Dessa forma, treinador terá o salário aumentado de forma automática por ter batido metas pré-estabelecidas em contrato, fazendo com que ele seja um dos mais bem pagos do futebol brasileiro.

Em nota divulgada na segunda-feira, o Alvinegro afirmou que o português receberá um “generoso bônus previsto em contrato”. Ainda segundo o portal, o valor é de R$ 17,1 milhões, pelas conquistas da Conmebol Libertadores e Brasileirão. Assim, Artur Jorge e sua comissão técnica vão dividir esse valor, que será pago em uma única parcela por John Textor.

