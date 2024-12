Ex da mãe de Neymar, Tiago Ramos esquenta o clima com ‘senhoras’

Tiago Ramos com as duas 'senhoras' durante reality show - (crédito: Foto: Reprodução)

dorO ex-jogador Tiago Ramos, que ganhou fama após viver um romance com Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, vem causando durante sua participação no Rancho do Maia, reality show do influenciador Carlinhos Maia. Em um vídeo divulgado pelo organizador do programa, Tiago aparece aos beijos com Senhora Velha, além de uma outra mulher.

Nas imagens, o ex de Nadine surge em uma casa na árvore junto com a senhora e outra mulher. O trio protagoniza cenas quentes.

“Divide, Senhora Velha, divide um pouco”, brincou a outra mulher.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BABADO DOS FAMOSOS (@babadodosfamosos)

Anteriormente, Tiago Ramos havia protagonizado cenas de sexo com outra mulher. No registro, também divulgado por Carlinhos Maia, o ex-jogador aparece com uma morena, que teve a identidade preservada. A cena contou com uma tarja durante o momento íntimo.

Tiago Ramos e Nadine Gonçalves, mãe de Neymar

Tiago Ramos e Nadine Santos assumiram a relação em 2020. No período, os dois viveram diversas polêmicas, com direito a idas e vindas do romance, que acabou no fim do mesmo ano depois de brigas agressivas, com direito a facada e copo quebrado.

Recentemente, em outubro, o jogador divulgou mensagens onde acusava Nadine Santos de traição. Ele revela que já havia sido avisado da situação por Mauro Leitão, chef de cozinha de Neymar. Além disso, ele criticou a postura da mãe do camisa 10 do Al-Hilal e disse que ela “não é santa”. Posteriormente, Tiago acabou apagando a publicação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.