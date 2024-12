Vinícius Júnior é eleito melhor jogador do mundo no prêmio Fifa The Best

Vinícius Júnior é eleito melhor jogador do mundo pela Fifa pela primeira vez e encerra jejum do Brasil - (crédito: Fifa/Divulgação)

O melhor jogador do mundo é brasileiro. Vinícius Júnior venceu o prêmio The Best da Fifa, nesta terça-feira (17/12), em Doha, no Catar, e coroou uma temporada de gala em 2023/24. Aos 24 anos, o craque do Real Madrid e do Brasil se tornou o segundo mais jovem do país a levar o troféu, atrás apenas de Ronaldo Fenômeno. Foram 26 gols e 11 assistências em 49 jogos, além dos títulos da Liga dos Campeões da Europa e do Campeonato Espanhol.

Vini Jr. encerra um jejum de 17 anos desde a última vez que um brasileiro foi eleito melhor do mundo. Assim, ele se junta a Romário, Ronaldo Fenômeno (três vezes), Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho (duas vezes) e Kaká como atletas do Brasil eleitos pela Fifa desde 1991.

“Não sei nem por onde eu posso começar. Era tão distante que parecia impossível chegar até aqui. Eu era uma criança que só jogava bola descalço nas ruas de São Gonçalo, perto da pobreza e do crime, então poder chegar aqui é muito importante por mim e pelo que estou fazendo por muitas crianças que acham que tudo é impossível. É algo muito importante para mim“, disse o craque após receber o troféu.

“Quero agradecer todo mundo que votou por mim, os treinadores, jogadores, jornalistas e meus fãs. Não poderia deixar de agradecer minha família, que deixou de viver o sonho deles para viver o meu. Agradecer ao presidente, ao Mister e ao Júnior, por terem confiado em mim desde os meus 16 anos. E ao meu time, que fizeram eu chegar até aqui e acreditar que eu poderia fazer a diferença, quero seguir por muito tempo jogando no Real Madrid. No final, não poderia deixar de agradecer ao Flamengo, que foi o clube que me colocou em campo, e ao meu país, que vem torcendo por mim e me dando força para seguir na minha luta”, completou.

Vini já havia amargado o segundo lugar na Bola de Ouro, em outubro. A premiação tradicional da revista France Football elege o destaque do ano desde 1956, mas só a partir de 1994 começou a incluir jogadores não europeus. A unificação com a Fifa foi entre 2010 e 2015, porém de 2016 em diante as entidades voltaram a seguir caminhos opostos.

O The Best da Fifa é decidido por capitães e técnicos das seleções, jornalistas dos países afiliados e torcedores do mundo, com cada grupo responsável por 25% da pontuação. Já o Bola de Ouro da France Football é eleito por jornalistas de 100 países, que montam um top-5 de jogadores pré-selecionados pela revista.

A grande festa desta terça-feira ainda coroou outros 10 destaques individuais, além dos times do ano. A América do Sul tomou conta da cerimônia, com troféus para Marta (Prêmio Marta), Thiago Maia (Troféu Fair Play) e Guilherme Gandra (Prêmio Torcedor), além dos argentinos Alejandro Garnacho (Prêmio Puskas) e Dibu Martínez (melhor goleiro).



Outros vencedores da noite:

Prêmio Puskas: Alejandro Garnacho, Manchester United

Prêmio Marta: Marta, Brasil

Prêmio torcedor: Guilherme Gandra Moura, o pequeno Gui, torcedor do Vasco

Troféu Fair Play: Thiago Maia, Internacional

Melhor técnico masculino: Carlo Ancelotti, Real Madrid

Melhor técnico feminino: Emma Hayes, Chelsea e Estados Unidos

Melhor goleiro: Emiliano “Dibu” Martínez, Aston Villa e Argentina

Melhor goleira: Alyssa Naeher, Chicago Red Stars e Estados Unidos

Melhor jogador: Vinícius Júnior, Real Madrid e Brasil

Melhor jogadora: Aitana Bonmati, Barcelona e Espanha

Seleção masculina do ano: Dibu Martínez; Dani Carvajal, Antonio Rudiger, Rúben Dias e Willian Saliba; Rodri, Tony Kroos e Jude Bellingham; Lamine Yamal, Erling Haaland e Vinícius Júnior.

Seleção feminina do ano: Alyssa Naeher; Lucy Bronze, Naomi Girma, Irene Paredes e Ona Batlle; Aitana Bonmati, Lindsey Horan, Patri Guijarro e Gabi Portilho; Caroline Graham Hansen e Salma Paralluelo