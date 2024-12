Botafogo analisa mais uma opção para substituir Artur Jorge

Sérgio Conceição vira opção no Botafogo - (crédito: JOSEP LAGO/AFP via Getty Images)

O Botafogo já analisa opções para substituir o técnico Artur Jorge caso ele deixe o clube carioca. Apesar de ter contrato com o Alvinegro até o fim de 2025, o treinador é alvo de clubes do Oriente Médio e está com o futuro indefinido no Glorioso.

Dessa forma, o clube carioca tem o português Sérgio Conceição como mais uma opção na lista de substitutos, além de Pedro Caixinha, que estava no Bragantino. A informação é do jornalista Wellington Arruda.

Sérgio Conceição, por sua vez, tem 50 anos e está livre no mercado desde que saiu do Porto. Ele pediu demissão ao fim da última temporada na Europa, em junho. Pelo clube português, portanto, ele foi tricampeão português, tetracampeão da Taça de Portugal e tricampeão da Supertaça de Portugal.

Além do Porto, clube pelo qual trabalhou por sete temporadas, o técnico passou por Olhanense, Académica, Braga, Vitória de Guimarães e Nantes.

A intenção do Botafogo, no entanto, é renovar com Artur Jorge e ainda aumentar a multa rescisória. John Textor, acionista majoritário da SAF do clube, pretende conversar com o treinador ainda este ano para definir a situação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.