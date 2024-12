Imprensa internacional repercute The Best: ‘A vingança de Vini Jr’

Enfim, o Brasil tem um representante como melhor jogador do mundo. Nesta terça-feira (17), o atacante do Real Madrid, Vini Jr, foi eleito melhor atleta em prêmio The Best da Fifa, em Doha, no Qatar. Desta maneira, a repercussão dos jornais internacionais enfatizaram a conquista do brasileiro e relembraram a derrota no Bola de Ouro, onde Rodri saiu como vencedor.

O jornal argentino Olé colocou a matéria com o resultado do prêmio em destaque na página principal, com os dizeres “A vingança de Vini Jr.”. Vale lembrar que Vinícius era o grande favorito na premiação da revista “France Football”, mas perdeu para Rodri, do Manchester City. Além disso, o jornal também disse que o troféu é “um carinho na alma depois da grosseria que fez com seu clube na recente Bola de Ouro que conquistou o Espanhol Rodri”.

Os jornais das espanhas foram mais objetivos. O “AS” comentou que o prêmio no The Best “tira o desprazer da Bola de Ouro”. O “Marca”, entretanto, disse que o troféu desta terça vem “depois da comoção que se organizou na Espanha pela resolução da Bola de Ouro”.

Ainda na Espanha, o Mundo Deportivo destacou a diferença de critérios entre o The Best e a Bola de Ouro. Além disso, pontuou a relevância de Vinícius para os triunfos do Real Madrid e o desempenho sem muito destaque do atacante no torneio continental com a Seleção Brasileira.

Por fim, os principais jornais da Inglaterra nem sequer publicaram a conquista de Vini Jr. no The Best, como Telegraph, The Guardian e The Sun.

