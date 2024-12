Samuel Xavier recebe proposta para renovar com o Fluminense

Um dos pilares do time campeão da Libertadores em 2023, o lateral-direito Samuel Xavier recebeu proposta para renovar com o Fluminense. Com contrato até o fim de 2025, a oferta é por mais um ano de vínculo, ou seja; até dezembro de 2026.

O jogador de 34 anos deve aceitar a proposta e, assim, seguir no clube, segundo informou o “ge” nesta terça-feira (17). Dessa forma, Samuel Xavier deve ganhar um aumento salarial. A ideia é, ainda de acordo com a publicação, evitar que o jogador possa assinar com outro clube a partir de julho do ano que vem, quando faltariam apenas seis meses para o fim do contrato corrente.

No Flu desde 2021, o ex-jogador do Ceará tem passagem de sucesso no clube. Afinal, já conquistou duas vezes o Campeonato Carioca (2022 e 2023), além da Libertadores (2023) e da Recopa Sul-Americana (2024); os dois primeiros títulos continentais do Fluzão.

Ao todo, são 191 partidas com a armadura tricolor, marcando seis gols e contribuindo com dez assistências. Dois destes gols foram de suma importância: na ida e na volta do duelo contra o Argentinos Jrs (ARG) pelas oitavas de final da Libertadores. Estes, aliás, foram seus últimos gols pelo Fluminense até o momento.

Além dele, o Flu conta com Guga para a lateral-direita. Enquanto Samuel realizou 41 partidas no ano, sendo todas como titular, Guga disputou 26 – 16 desde o início. Algumas como lateral-esquerdo improvisado, diga-se.

