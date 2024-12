Dudu se despede da torcida do Palmeiras: ‘Nunca se esqueçam de mim’

Cinco dias após assinar sua rescisão, o atacante Dudu publicou um vídeo nas suas redes sociais para se despedir da torcida do Palmeiras. Entre imagens de sua carreira, do seu último jogo e de suas conquistas, o jogador recordou grandes momentos em quase dez anos de clube.

No começo do vídeo, Dudu falou sobre a tristeza de dar esse recado e agradeceu toda a torcida pelo carinho recebido neste anos. O jogador destacou para ninguém esquecer dos momentos especiais que foram vividos no clube.

“Pode ter certeza que está sendo um dia muito triste para mim ter que dar essa mensagem, mas não poderia deixar de agradecer por tudo que fizeram por mim, pra minha família, por tudo que vocês representam pra mim, por todo respeito, carinho, amor que deram por mim. Espero que vocês nunca se esqueçam de mim, nunca se esqueçam dos momentos maravilhosos que a gente viveu entro do clube, dentro do Allianz, eu vestindo a camisa do Palmeiras”, afirmou.

Ao recordar os títulos conquistados, Dudu pontuou que vai ser difícil esquecer seu nome, já que foi um dos grandes nomes desta época vencedora do Palmeiras.

“Vai ser difícil um pouco também esquecer de mim, porque quando lembrarem dessa época vencedora pode ter certeza que vai ter o nome do Dudu, que ganhou quatro campeonatos brasileiros, duas LIbertadores, melhor jogador do Brasileiro, cinco bolas de prata. Mas tudo isso foi com a ajuda e apoio de vocês, isso nunca vou esquecer. Agradeço muito por todo amor, carinho”, ressaltou.

Do desconhecimento à glória

Outro ponto destacado pelo jogador foi o crescimento junto de ambas as partes. Ao chegar no Verdão, Dudu não possuia muito prestígio no cenário nacional. Já o Palmeiras vinha de anos complicados e uma quase queda para a Série B.

“O Palmeiras representa tudo para mim. Quando cheguei, ninguém conhecia o Dudu. Só ouvia de ter jogado uma temporada bem no Grêmio. A gente elevou o patamar do clube. O Palmeiras passou dificuldades, lutando pra não cair pra Série B. Quando teve meu anúncio acho que o torcedor voltou a acreditar mais no clube. Acho que tudo que o Palmeiras está vivendo hoje eu tenho um pouco de parcela, como outros jogadores também”, enfatizou.

Momentos especiais no Palmeiras

Dudu elencou alguns jogos e gols especiais com a camisa do Verdão. Entre eles, está a final da Copa do Brasil de 2015. Na ocasião, o Palmeiras havia perdido por 1 a 0 fora de casa, para o Santos. No jogo da volta, o atacante marcou os dois gols do time alviverde e ajudou na conquista do título que abriu o caminho para o seu legado dentro clube. O jogador também comentou sobre a comemoração no meio da torcida.

“Eu escolheria a final da Copa do Brasil. Aquilo é uma comemoração que você pode pegar e botar em um quadro de casa e deixar por muito tempo porque foi um retorno de um carinho que a gente recebeu em uma semana toda de um jogo especial e uma torcida que acreditou na gente, que poderia virar um jogo contra um time em melhor momento. Eu também havia vivido no começo do ano, contra esse mesmo clube, uma coisa não muito legal que foi ter errado o pênalti no primeiro jogo do Paulista. Foi um extravaso da minha parte e do torcedor também, porque acho que nunca depois daquele jogo vi uma atmosfera no nosso estádio como teve naquela final contra o Santos em 2015”, relatou.

Dudu deixa o Palmeiras após quase dez anos de caminhada. Ao todo, foram 462 jogos, 88 gols e 12 títulos conquistados. O atacante deve ser reforço do Cruzeiro para a próxima temporada. No momento, o jogador passa férias nos Estados Unidos e resolverá sua situação quando voltar ao Brasil.

