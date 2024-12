Santos vai atrás de Gustavo Costas para comandar o clube

A novela da contratação do novo treinador do Santos está perto de completar um mês e ganhou um novo personagem. Após as negociações com Gustavo Quinteros travarem, o Peixe fez uma sondagem por Gustavo Costas, técnico campeão da Sul-Americana com o Racing.

Assim como na situação com Luís Castro, o tempo foi o principal adversário no negócio com Quinteros. Campeão argentino pelo Vélez, o treinador ainda terá mais uma partida para disputar no próximo final de semana e só dará a resposta definitiva na próxima semana.

Além disso, existe uma expectativa em Buenos Aires pela renovação do treinador com o Vélez, para a disputa da Libertadores do ano que vem. Outro ponto que fez a negociação esfriar foi a declaração do presidente Marcelo Teixeira de que o Santos já possuía um treinador para 2025. Mesmo sem citar Quinteros, a fala desagradou o boliviano, já que o negócio não estava certo.

Diante do cenário preocupante e da demora para a conclusão do caso, o Santos, através de um representante que está em Buenos Aires, fez o primeiro contato por Gustavo Costas. Agora, o comandante do Racing virou o plano A e o Peixe espera por um final feliz ainda nesta semana.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.