São Paulo encaminha rescisão de contrato com Raí Ramos

Raí Ramos chegou ao São Paulo em 2023 e estava emprestado ao Ceará no último ano - (crédito: Rubens Chiri/Perspectiva)

O lateral-direito Raí Ramos não deve permanecer no São Paulo para 2025. Após ser emprestado para o Ceará na última temporada, o jogador não está nos planos de Luis Zubeldía para a nova temporada e deve ter o contrato, que vai até 2025, rescindido.

Seu novo destino deve ser o Atlético-GO. Pelo clube goiano, Raí Ramos disputará a Série B. Pelo Vozão, em 2024, conquistou o acesso, e atuou em 42 partidas da temporada, com quatro gols e duas assistências.

O lateral chegou ao São Paulo após se destacar na disputa do Campeonato Paulista de 2023, pelo Ituano. Na época, ele substituiria Rafinha e Igor Vinícius, que estavam machucados. Entretanto, não conseguiu corresponder às expectativas e atuou apenas nove vezes com a camisa do Tricolor.

