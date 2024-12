Com companheiros de férias, Dinenno segue em recuperação no Cruzeiro

O atacante Dinenno está em recuperação de uma grave lesão no joelho sofrida em agosto desta temporada. Ele segue em tratamento na Toca da Raposa, enquanto seus companheiros aproveitam as férias após o encerramento das competições de 2024.

A previsão é que Dinenno retorne aos gramados em abril de 2025, o que significa que ele ainda terá pelo menos quatro meses de trabalho de recuperação pela frente. Apesar disso, o jogador será liberado para participar das festas de fim de ano, retomando o tratamento na reapresentação geral do elenco.

VEJA MAIS: Cruzeiro chega a acordo pela contratação de Bolasie

Contratado durante a gestão Ronaldo, encerrada no início de 2024, Dinenno chegou ao Cruzeiro com grande expectativa, mas enfrenta uma sequência de lesões. Além de problemas no púbis e uma lesão muscular, o atacante sofreu, em agosto, a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Mesmo com essas dificuldades, o atacante argentino, cujo contrato vai até 2026, registrou bons números nesta temporada: marcou oito gols em 22 partidas, sendo superado apenas pelo meia Matheus Pereira, que balançou as redes 11 vezes em 2024.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.