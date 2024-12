Roberto Assaf: Enfim, Vini Jr leva o prêmio

Vini Jr é eleito o The Best da Fida em 2024. Entidade faz a correção do erro da France Football, que deu a Bola de Ouro para Rodri - (crédito: Foto: Divulgação Fifa)

Bocage – não o jornalista, que está sempre conosco, mas o poeta lusitano – disse que a emenda é pior que o soneto. A expressão talvez caísse como uma luva na providência que a Fifa tomou no Qatar. Escolheu Vinícius Júnior como The Best, prêmio que é entregue desde 1991 ao melhor jogador do mundo.

Mas não vamos exagerar. Pois o fato é que a entidade teve a chance de consertar o erro cometido pela France Football no fim de outubro – quando o espanhol Rodri ganhou a Bola de Ouro. E o Real Madrid, que previu a bobagem, boicotou a festa de Paris.

A Fifa, a propósito, teve também a oportunidade de agradar aos Merengues. Afinal, elegeu no fim de 2000 como Clube do Século, e que decide o Mundial com o Pachuca, do México, nesta quarta-feira.

A Fifa sabe que é importante bajular os ganhadores de seus troféus. A Espanha e o Brasil – este apesar dos tempos atuais – estão entre eles. E ao fazê-lo, assume triplamente o papel positivo de protagonista. Vini Jr mereceu o prêmio, o Real Madrid ficará feliz, e os brasileiros, de maneira geral, também.

Importante finalizar que Vini Jr é cria do Flamengo, é rubro-negro, e tem representatividade incontestável na luta contra o repugnante hábito de segregar, que a própria Fifa garante, com muita freqüência, que condena efetivamente.

