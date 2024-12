São Paulo aprova previsão orçamentária de 2025 com superávit de R$ 44,8 milhões

O São Paulo, por meio de seu Conselho Deliberativo, votou, nesta terça-feira (17), o orçamento referente à temporada de 2025. Com a criação do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela Galápagos e aprovado pelo Conselho para recuperar o clube financeiramente, a obrigatoriedade de superávit passa a ser uma regra.

Em razão do plano, a diretoria tricolor prevê um superávit de R$ 44,8 milhões. Afinal, a receita calculada ficou em R$ 859,9 milhões, enquanto as despesas foram de R$ 815,1 milhões. De acordo com as regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os balanços serão obrigatórios para o público após a abertura do Fundo no mercado que já capta valores.

Embora a oposição tenha recebido a orientação de suas lideranças para votar contra a aprovação, a previsão orçamentária teve o aval sem impedimentos. Ao todo, houve o registro de 163 votos a favor e 42 contrários ao orçamento. Houve, ainda, seis abstenções.

Cazares previa déficit alto em 2024

No fim de novembro, durante discurso no Summit CBF Academy 2024, evento organizado pela entidade voltado à capacitação e formação de profissionais, Julio Casares admitiu que o Tricolor deveria encerrar a temporada com um déficit “muito alto” pelo fato de o clube ter priorizado o lado esportivo no último ano, recusando propostas. Tal atitude, porém, implicou nas contas do clube também na temporada de 2024, prejuízo, que, segundo ele, foi informado de imediato ao Conselho Deliberativo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Faturamento total ficou em R$ 859,9 milhões e despesas de R$ 815,1 milhões;