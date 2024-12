Fluminense detalha venda de ingressos para o Super Mundial de 2025

Torcida do Fluminense poderá comprar bilhetes para o Super Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Marina Garcia/Fluminense)

O Fluminense disputa, na próxima temporada, o novo Super Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, entre junho e julho de 2025. Com isso, o clube detalhou que a venda de ingressos para os setores destinados à torcida do Tricolor começa nesta quinta-feira (19).

Dessa forma, os torcedores poderão efetuar a compra no site FIFA.com/tickets, com a divisão em dois lotes, e utilizar cartão de crédito internacional.

A venda do primeiro lote terá início do meio-dia de quinta-feira (19) até o meio-dia de segunda-feira (23). Ela será exclusiva para sócios do Tricolor, que poderão comprar até quatro ingressos por jogo utilizando o código que será enviado por e-mail pelo clube.



A comercialização do segundo lote, por sua vez, acontece do meio-dia de 26 de dezembro (quinta-feira) até o meio-dia de 21 de janeiro (terça-feira). sócios e não-sócios poderão adquirir até dois ingressos por partida utilizando o código “FLUMINENSEFC”.

Vale destacar que durante o período de venda de ingressos, o torcedor deve acessar o site FIFA.com/tickets. Além disso, na seção “Club Fans”, o comprador deverá selecionar o seu time para acessar o portal de ingressos e inserir o código recebido

Confira os valores dos ingressos

Fluminense x Borussia Dortmund (17 de junho de 2025)

Local: Metlife Stadium – Nova Jersey (NY)

Setor inferior: $ 116

Setor superior: $ 80

Fluminense x Ulsan HD (21 de junho de 2025)

Local: Metlife Stadium – Nova Jersey (NY)

Setor inferior: $ 152

Setor superior: $ 98

Mamelodi Sundowns x Fluminense (25 de junho de 2025)

Local: Hard Rock Stadium – Miami (FL)

Setor inferior: $ 107

Setor superior: $ 54

Fase final (venda condicionada à presença do Fluminense)

Oitavas de final

Setor inferior: $ 214

Setor superior: $ 76

Quartas de final

Setor inferior: $ 497

Setor superior: $ 279

Semifinal

Setor inferior: $ 995

Setor superior: $ 526

Final

Setor inferior: $ 2.230

Setor superior: $ 892

