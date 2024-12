Valdivia, preso no Chile, é condenado a pagar cerca de R$ 60 mil a Neto

A Justiça de São Paulo condenou Jorge Valdivia, preso no Chile por acusações de estupro, a indenizar o apresentador Neto, da Band, em quase R$ 60 mil por danos morais. Após a sentença, o chileno teve cerca de R$ 35 mil penhorados de suas contas bancárias, enquanto o restante segue em cobrança judicial. Não cabe recursos à defesa do ex-Palmeiras.

Neto cobrou danos morais à Justiça após Valdivia reproduzir e compartilhar uma imagem do apresentador no Twitter, em 2015. Na ocasião, o chileno fez uma montagem do corintiano de lingerie com uma cerveja na mão para cutucá-lo.

O tribunal julgou procedente a ação movida por Neto e condenou Jorge a indenizá-lo em R$ 20 mil, acrescidos de custos processuais e honorários advocatícios de 20%. Com as atualizações mantidas, o valor divulgado no mês de setembro totalizava R$ 56.904,53.

Jorge Valdivia x Neto

Os dois nunca disfarçaram tamanha animosidade que existia entre eles e trocavam farpas de forma recorrente. Em 2016, por exemplo, Neto relacionou a conquista nacional do Palmeiras à saída do chileno. “Chinelo saiu e o sucesso voltou. Não é coincidência. Resultados só vem com quem gosta de trabalhar”, disse à época.

“Está na TV porque faz de palhaço. Eu, que nem nasci brasileiro, escrevo melhor que você, que tem que pedir ajuda para escrever. Vai de novo me processar, cagão? Craque? Só se for de língua”, retrucou o chileno.

Prisão no Chile

A Justiça do Chile identificou ‘risco à sociedade’ na liberdade provisória de Jorge Valdivia, que estava em vigor desde 4 de novembro, e determinou nova prisão ao réu no final do mês passado. O ex-jogador acabou detido preventivamente pela primeira vez no dia 22 de outubro, após uma denúncia de crime sexual. A segunda acusação, de estupro, ocorreu um dia depois da prisão, na data de 23 de outubro.

“A liberdade do acusado revela-se perigosa para segurança da sociedade”, anunciou a Porta-Voz do MP chileno, Pamela Valdez, no dia 28 de novembro. Vale destacar que o ex-jogador está proibido de se aproximar da primeira vítima devido à medida protetiva em vigência.

