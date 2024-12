Volante se despede do Cruzeiro e tem futuro indefinido para 2025

O volante Ramiro deixou o Cruzeiro após o contrato não ser renovado. Ele se despediu do clube pelas redes sociais e agradeceu pelos momentos vividos na Toca da Raposa II.

“Obrigado, Cruzeiro. Foram dois anos intensos, de muito aprendizado, alegria, tristeza, superação, vitórias e derrotas. Fiz amigos que levarei para o resto da vida. Ao Ronaldo e sua gestão, agradeço por terem me aberto as portas do clube e por terem reconstruído um clube gigante, que estava clamando por ajuda. Que venham muitas páginas bonitas nos próximos anos do clube. Aos funcionários, comissões técnicas, torcedores e amigos de vestiário, MUITO OBRIGADO, do fundo do meu coração”, escreveu.

A publicação no Instagram, afinal, gerou reações de atletas do Cruzeiro, como William, Matheus Henrique, Lucas Villalba, Kaio Jorge, Léo Aragão, Walace, Zé Ivaldo e João Marcelo.

Assim, Ramiro deixa o Cruzeiro após dois anos de contrato. Ele foi anunciado no dia 15 de dezembro de 2022, após passagens por Corinthians e Grêmio. Dessa maneira, disputou 55 partidas, marcou três gols e deu duas assistências. Fora da Raposa, aguarda agora seus empresários para definir onde atuará em 2025.

