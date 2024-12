Botafogo define preço mínimo para negociar Igor Jesus

O Botafogo já começou a se organizar para a próxima temporada e, assim, a avaliar a situação dos jogadores que estão no elenco. Até o momento, o Alvinegro tem uma saída confirmada do time titular: Thiago Almada para o Lyon. No entanto, há alguns jogadores cobiçados no mercado e que o clube pode receber propostas, como o caso de Igor Jesus.

Aliás, o Glorioso já definiu um preço mínimo para negociar o atacante: 35 milhões de euros, ou seja, algo em torno de R$ 226 milhões na cotação atual. A informação é do “ge”.

Além das atuações pelo Botafogo, Igor Jesus ganhou oportunidade na Seleção Brasileira e vem sendo titular desde então. Dessa forma, está em alta no mercado. No mês passado, West Ham chegou a notificar interesse pelo atleta. Logo depois, John Textor, acionista majoritário da SAF Botafogo, revelou que o jogador era alvo de pelo menos sete clubes.

Outros nomes como o técnico Artur Jorge, o goleiro John, o volante Danilo Barbosa e o atacante Luiz Henrique recebem sondagens e podem movimentar o mercado na janela de transferências. Inclusive, segundo o jornalista Matheus Medeiros, já há propostas pelo camisa 7 na casa dos 35 milhões de euros, aproximadamente R$ 226 milhões.

Além de Almada, outros nomes também vão deixar o Alvinegro: Eduardo recusou uma proposta de renovação com o Alvinegro. Por outro lado, os zagueiros Pablo e Adryelson estão emprestados e vão retornar aos seus clubes, Flamengo e Lyon, respectivamente. O lateral Marçal, o atacante Óscar Romero e o volante Tchê Tchê não vão ter o contrato renovado. Por fim, vale destacar também que o lateral Rafael se aposentou na partida contra o São Paulo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.