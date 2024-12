Grêmio identifica possível plano B caso não chegue a acordo com Pedro Caixinha

O Grêmio tem negociações avançadas com Pedro Caixinha para ser o novo comandante da equipe. Mesmo em situação favorável, o clube buscou se prevenir e identifica um possível plano B. Trata-se de Cléber Xavier, ex-auxiliar técnico de Tite, que deseja iniciar a sua carreira como treinador. O profissional é bem avaliado internamente pela direção do Imortal. A informação é do portal “Trivela”.

A boa aceitação pela cúpula do departamento de futebol se explica por se encaixar em um perfil com valência tática. Exatamente característica que o clube tem como prioridade para integrar a sua comissão na próxima temporada. Cléber também já trabalhou com o executivo Luis Vagner Vivian e o coordenador do setor de análise e desenvolvimento Fernando Lázaro na Seleção Brasileira. Fator que também contribui para a avaliação positiva

Atualmente, Pedro Caixinha é o principal candidato a assumir o comando do Tricolor Gaúcho. Ele recebeu aprovação após entrevista, etapa que todos os treinadores disponíveis no mercado passaram. O português também se encaixa em alguns critérios escolhidos como primordiais. O interesse do Botafogo no profissional, caso Artur Jorge não permaneça no clube carioca, era uma apreensão para o Imortal.

A primeira investida do Grêmio foi em Tite, exatamente companheiro de Cléber Xavier em maior parte de sua carreira. Entretanto, o ex-treinador do Flamengo e da Seleção Brasileiro prioriza ofertas do exterior neste momento. Outros nomes que o clube procurou foram Hernán Crespo, Thiago Carpini, atualmente no Vitória, Fábio Carille, que está livre no mercado, e Arce, ex-jogador do Imortal e que treina o Guaraní, do Paraguai.

Grêmio já definiu novos dirigentes e reformula comissão técnica fixa

O Grêmio vai promover uma reformulação brusca também na sua comissão fixa. Afinal, além da saída de Renato Gaúcho e seus auxiliares, o clube gaúcho também demitiu sua equipe de preparadores físicos Mário Pereira e Gabriel Gindri. Já o time de preparação de goleiros, Mauri Lima e Enio Oliveira também deixaram o Tricolor Gaúcho. Rogério Dias, mais conhecido como Rogerinho, recebeu novo convite do Imortal para retornar ao clube.

Outro profissional que agrada ao Tricolor Gaúcho é Fábio Mahseredjian, que trabalhou com Tite e Cléber Xavier no Corinthians, Flamengo e Seleção Brasileira. O preparador físico Rogerinho teve sua formação exatamente no Grêmio, porém deixou o clube no começo de 2020, quando houve uma reformulação interna no departamento. A partir deste momento, o clube contratou Mauri Lima para coordenar a preparação de goleiros. Posteriormente, Enio Oliveira chegou para auxiliá-lo. Para este segmento, Daniel Pavan, com passagem no Internacional, é o favorito a assumir a coordenação. Entretanto, ainda não houve um contato oficial.

A intenção do Imortal é definir o seu próximo comandante até o fim desta semana. Simultaneamente a esta prioridade, a comissão permanente do Tricolor Gaúcho também é mais uma carência que necessita de uma solução. No caso, o clube vai escolher profissionais de sua confiança, que vão trabalhar junto da possível comissão do próximo técnico. Na diretoria gremista, Alexandre Rossato foi escolhido vice-presidente de futebol para substituir Antônio Brum, e Guto Peixoto, para ser o diretor da pasta. O ex-técnico Felipão é cotado para retornar ao Grêmio, mas na função de coordenador técnico, cargo que já exerceu no Athletico-PR

