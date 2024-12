Vice-presidente do Nacional indica proposta por Alario, do Internacional

O Internacional sabe da necessidade de realizar algumas vendas para equilibrar as contas. Além de jogadores importantes, que estão recebendo propostas, outras peças que não foram tão utilizadas também podem deixar o clube. Neste segundo caso se encaixa o centroavante Lucas Alario, que tem tratativas em andamento com o Nacional, do Uruguai, de acordo com o vice-presidente de futebol, Alex Saúl.

Em entrevista à “Rádio Sport 890”, do Uruguai, o dirigente afirmou que o atleta agrada à direção do clube. Já em declaração para o canal “Carve Deportivo”, nesta quarta-feira (18), o cartola indicou otimismo nas negociações.

“Que as pessoas fiquem entusiasmadas com a chegada de Lucas Alario”, frisou Alex Saúl.

O argentino, de 32 anos, não foi uma peça frequentemente utilizada pelo técnico Roger Machado desde a sua chegada. Por sinal, Alario não entrou em campo pelo Inter por quase dois meses e não foi titular por quase três. Vale ressaltar que o contrato do atacante com o Internacional expira no fim de dezembro. Portanto, como ele não vem atuando com regularidade e, por ter altos vencimentos, a diretoria do clube gaúcho estudava rescindir o vínculo antes do prazo inicialmente estipulado.

Desde a sua chegada, ele atuou em 36 partidas pelo Internacional, com cinco gols marcados, mas sem assistências. No início da temporada, o Colorado não mediu esforços para contratá-lo, mas o jogador não correspondeu às expectativas. Na oportunidade, pagou 500 mil euros (aproximadamente R$ 2,6 milhões na cotação do período) ao Eintracht Frankfurt, da Alemanha.

Internacional planeja movimentos com duas possíveis saídas

Em sua terceira oferta, o Krasnodar, da Rússia, ofereceu 10 milhões de euros (pouco mais de R$ 63 milhões na cotação atual) ao Inter pelo atacante Wesley. A investida agradou ao Colorado, mas ainda há detalhes a se discutir. Como, por exemplo, a negociação do abatimento de uma dívida do clube gaúcho com os russos pela aquisição de Wanderson. Caso haja um acordo neste contexto, o desfecho pela venda deve ser positivo. Vale relembrar que o clube gaúcho é dono de 50% dos direitos econômicos do atleta e a outra metade pertence ao Palmeiras.

Uma outra chance de saída envolve o volante Rômulo, que despertou o interesse de alguns clubes da Europa e até mesmo dos Estados Unidos. Para liberá-lo, a direção entende que o valor ideal seja 6 milhões de euros (pouco mais de R$ 38 milhões na cotação atual). Por este montante, o Internacional avalia que não haja mais a necessidade de vender jogadores na primeira janela de transferências de 2025.

Deste modo, o Internacional conseguiria manter o zagueiro Vitão, pilar do seu setor defensivo até o primeiro semestre. Até porque ele é alvo de assédio de clubes europeus, como Real Betis e Napoli, há algumas janelas de transferência.

