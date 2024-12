Monaco nega qualquer interesse de Dmitry Rybolovlev em adquirir SAF do Vasco

Com o fim da atual temporada, o Vasco terá pela frente alguns imbróglios para solucionar e chegar mais forte em 2025. Dentre elas, em campo, o clube carioca busca a definição de um novo treinador e reforços para qualificar o elenco. Fora das quatro linhas, o foco é encontrar investidores que se transformem em potenciais compradores da SAF cruz-maltina.

Recentemente, em entrevista ao o canal “Fanático Vascaíno”, o presidente trouxe atualizações sobre o tema e citou cinco interessados em contatos com o clube para adquirir as ações da SAF. Sendo assim, três deles assinaram um NDA – Non-Disclosure Agreement (Acordo de Confidencialidade).

Nomes como os do grego Evangelos Marinakis e do italiano Andrea Radrizzani surgiram como potenciais compradores. Além disso, foi ventilado que Dmitry Rybolovlev, dono do Monaco, também teria interesse no Cruz-Maltino. Entretanto, o clube francês negou qualquer intenção de efetuar o negócio.

“A gente não pode especificar por causa do NDA. Tem 3 NDA’s assinadas e mais dois interessados que não têm NDA. Esses três estão em fase de conhecimento, são muitos números, muitos dados, o contrato é gigantesco. Mas não teve nada, não teve nenhuma proposta financeira. Tem muita gente no mercado, existe uma guerra de narrativa entre os próprios investidores’, disse Pedrinho.

“Quando tiver qualquer coisa avançada com um investidor, que eu puder obviamente falar sobre, eu serei o primeiro a falar sobre isso”, completou.

O empresário bilionário, de 58 anos, é dono de dois clubes: o Monaco FC e Cercle Brugge. Ele fez sua fortuna principalmente no setor de fertilizantes, por meio do controle da empresa Uralkali, uma das maiores produtoras mundiais de potássio. Assim, ele vendeu sua participação majoritária na empresa por 6,5 bilhões de dólares (quase R$ 40 bilhões).

