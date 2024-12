Ednaldo Rodrigues vai demitir Rodrigo Paiva na CBF, diz jornalista

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai passar por alterações na diretoria no início do ano que vem. De acordo com o jornalista Juca Kfouri, o presidente Ednaldo Rodrigues vai demitir o diretor de Comunicação, Rodrigo Paiva. Dessa forma, o dirigente será desligado da entidade assim que ele voltar de férias, no dia 8 de janeiro.

Paiva já assessorou Ronaldo Fenômeno quando ele ainda era jogador. E, agora, o dirigente se envolveu na campanha dele para a presidência da CBF. Fenômeno ‘briga’ contra Ednaldo Rodrigues para assumir o comando na entidade.

O mandato de Ednaldo vai até março de 2026. A janela para o atual presidente convocar eleições é de um ano antes disso. Ou seja, ela abre no próximo mês de março. Desde a primeira eleição de Ricardo Teixeira, em 1989, o pleito não possui dois candidatos. Ronaldo, por sua vez, esclareceu que sua maior motivação é o retorno do respeito ao futebol brasileiro. O ex-jogador relatou que, pelo mau momento da Seleção, já recebeu pedido de torcedores para que voltasse a jogar.

O até então diretor de comunicação da CBF teve um almoço com Ronaldo na Globo na última segunda-feira (16). O diretor-executivo do grupo Paulo Marinho e o jornalista Victor Rios, que já trabalhou na CBF por anos e hoje assessora a R9, empresa do ex-jogador, também estiveram presentes no encontro.

Assim, Paiva anunciou sua adesão à campanha de Ronaldo, que teve sua candidatura anunciada no Jornal Nacional, espaços na programação esportiva e também no programa da Ana Maria Braga.

Dessa forma, ainda segundo Juca Kfouri, o atual presidente da entidade não gostou da atitude. Ambos não se falavam há bastante tempo e, assim, Ednaldo Rodrigues resolveu pela demissão de Paiva.

