Ronaldinho Gaúcho emplaca sucesso em projeto musical

Ronaldinho Gaúcho conquistou novo sucesso no cenário musical. O ex-jogador tem parceria com a Wusta Studio desde 2020, quando criaram a “Tropa do Bruxo”. Assim, o ex-jogador se manifestou nas redes sociais para comemorar o fato da canção “TUMBÁTUM” ter atingido 150 milhões de reproduções nas plataformas digitais.

“Parabéns a todos que fazem parte desta história. Este sonho em apostar na Tropa não era uma opção, e sim uma missão: dar vida a estes jovens que não tinham condições de sequer gravar um clipe em estúdio e serem reconhecidos como os verdadeiros artistas da música urbana, da raiz e do povo. A Tropa traz todos estes ingredientes no seu DNA. Parabéns a todos nós por acreditar no nosso potencial”, celebrou Ronaldinho Gaúcho.

“A Tropa do Bruxo” conta com mais de 200 milhões de visualizações no YouTube. Bem como supera os três milhões de ouvintes no Spotify por mês. Neste projeto, Ronaldinho tem presença garantida em alguns videoclipes no canal. Neste mesmo cenário, o ex-atleta soma parcerias com nomes de destaque no âmbito musical brasileiro, principalmente nos estilos do funk e trap. Alguns exemplos de colaboração foram com os cantores Djonga e Tz da Coronel.

Mesmo após a aposentadoria, o Bruxo ainda tem conexões com o futebol. Afinal, em outubro, ele concretizou um investimento e se tornou acionista de um clube nos Estados Unidos,o Greenville Triumph. A propósito, o acordo teria sido assinado na Bolsa de Valores de Nova York.

Ronaldinho gaúcho versão avô

Ronaldinho Gaúcho vai assumirá um novo e, fundamental, papel aos 44 anos: o de avô. No dia primeiro de dezembro, aliás, a nora do astro, Giovannna Buscacio, de 24, anunciou a gravidez fruto do relacionamento com Joa?o Mendes de Assis Moreira, de 19, nas redes sociais. Filho único do Bruxo, o jovem se relaciona com a criadora de conteúdo há mais de dois anos.

Giovanna anunciou a novidade através de uma postagem em seu perfil do Instagram: “16 semanas e contando”. Acompanhada de amigos e familiares, a jovem aparece com a mão na barriga em todos os registros compartilhados no carrossel de imagens.

