De saída do Botafogo, Almada revela data para assinar com o Lyon

Thiago Almada, uma das principais peças da temporada do Botafogo, é o primeiro titular da equipe a confirmar que não vai ficar para o próximo ano. O meia vai defender o Lyon a partir de 2025. Assim, em entrevista a “ESPN” da Argentina, o jogador revelou quando vai para a França para assinar com o novo clube.

Além disso, o jogador contou quais times da Argentina têm vontade de defender no futuro, mas reforçou que está tudo certo para ir para o Lyon no início do ano.

“Sim, (gostaria de jogar) em um dos dois maiores, Boca Juniors e River Plate. Mas minha prioridade é do Vélez. O Riquelme me mandou mensagem quando ganhamos a Libertadores. Me deu parabéns. Falei com ele [sobre ir ao Boca Juniors], mas eu já tinha tudo acertado com o Botafogo. Era difícil sair do Atlanta, eles queriam bastante dinheiro. Se eu viria jogar na Argentina? Naquele momento em que eu estava no Atlanta, eu pensaria sobre isso, sim. Agora, não. Tenho tudo certo para ir para o Lyon. Vou dia 5 de janeiro”, afirmou.

Almada chegou ao Botafogo no meio do ano como a maior contratação da história do clube, por 22 milhões de dólares, ou seja, cerca de R$ 120,6 milhões. No entanto, no contrato tinha o acordo de permanência no Rio de Janeiro por seis meses, para depois defender o Lyon. Neste período, o meia atuou em 26 partidas, marcou três gols e contribuiu com duas assistências.

