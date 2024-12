Pulgar, do Flamengo, é chamado para depor sobre casa ligada a bicheiro

O volante Eric Pulgar, do Flamengo, deve ser ouvido como testemunha do processo envolvendo o bicheiro Bernardo Bello, investigado por lavagem de dinheiro. O pedido ocorreu através do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio (Gaeco/MPRJ) e teve como motivação o fato do chileno ter residido na casa alugada pelo contraventor. A informação é de Vera Araújo, do ‘O Globo’.

De acordo com a investigação, o imóvel não poderia ser alugado ou vendido, pois a Justiça decretou o sequestro judicial da propriedade, adquirida por meio de recursos oriundos de atividades criminosas, como o jogo do bicho e a exploração de máquinas caça-níqueis. Porém, o chileno acabou acertando o aluguel da casa com Tamara Harouche Garcia. Ex-mulher de Bernardo e filha do também contraventor Waldemir Paes Garcia, conhecido como Maninho, morto em 2014, ela também está sendo investigada no caso.

Com Bernardo Bello foragido, Tamara acertou com Pulgar o pagamento de R$ 70 mil por mês pelo aluguel do imóvel. O chileno residiu no local entre setembro de 2023 e março de 2024. Embora existisse no contrato a informação de que o pagamento deveria ocorrer através de depósito em conta bancária, a transação acontecia por meio de dinheiro vivo, por exigência de Tamara. Ela acabou denunciada por lavagem de dinheiro, a pedido do Gaeco.

Além disso, os promotores ainda destacaram que não havia um local fixo para para os pagamentos, realizados em vias públicas ao invés de escritórios. De acordo com a denúncia, Tamara recebia os valores em espécie por meio de um intermediário, que trabalharia na imobiliária.

Por que Pulgar, do Flamengo, deve depor sobre o caso?

A convocação de Pulgar tem como objetivo obter mais detalhes sobre o negócio. Os promotores também pediram o depoimento de dois corretores que ofereceram a casa ao volante do Flamengo. Além deles, o intermediário responsável pelos pagamentos a Tamara também teve sua presença solicitada. Ao Gaeco, ela e os corretores confirmaram o pagamento do aluguem em dinheiro vivo. De acordo com a ex-mulher de Bernardo Bello, a opção por este tipo de pagamento ocorreu devido ao bloqueio de suas contas para o processo de inventário do pai.

Após reportagens informarem a locação do imóvel de Bernardo para Pulgar, Tamara teria passado a aceitar o pagamento por meio de depósitos bancários. De acordo com o Gaeco, a mudança de postura seria uma tentativa de dissimular os pagamentos recebidos, tendo em vista que o negócio se tornou público.