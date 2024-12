Heróis do tetra, Parreira e Dunga se emocionam em reencontro

Dois dos maiores símbolos da conquista do tetra na Copa do Mundo dos Estados Unidos estiveram juntos novamente na tarde desta quarta-feira (18), no Rio de Janeiro. Carlos Alberto Parreira e Dunga não se viam havia cerca de cinco anos e conversaram por algumas horas, durante encontro promovido pela Pindorama Filmes e pelo Museu da Pelada. No bate-papo, muita emoção e lembranças da campanha vitoriosa que este ano completou três décadas.DD

“O Dunga era um jogador importantíssimo para a seleção brasileira e seus clubes. Zagallo e eu não tínhamos a menor dúvida de que ele estaria na Copa do Mundo de 94, por seu poder se superação, espírito de grupo e liderança. Não por acaso, acabou sendo o capitão que ergueu a taça. É muito bom revê-lo”, disse Parreira.

Marcado após a Copa do Mundo de 90, em uma fase que foi batizada de Era Dunga, o ex-jogador ressaltou a importância de Parreira na recuperação da sua imagem:

“Se não fosse ele e o Zagallo, nem estaria aqui. Foram os dois que acreditaram em mim e me bancaram na seleção. Conversávamos muito sobre tática, ele queria saber sobre o futebol italiano. Algo que me marcou muito foram os métodos de treinamento, sempre de acordo com o próximo adversário. Mas respeitando ao máximo as características de cada jogador. Fora do campo, falávamos sobre os museus europeus, obras de arte… O Parreira abria meus horizontes”, destacou.

Série Brasil vs Dunga

O ex-camisa 8 vive a expectativa pela estreia da série documental “Brasil vs Dunga – Futebol em Pé de Guerra”, que vai ao ar no SporTV nesta quinta-feira (19), às 20h, com a exibição dos dois primeiros episódios. O capítulo final poderá ser visto na sexta (20), a partir das 23h. Todo o conteúdo também estará disponível para os assinantes no Globoplay. O obra é uma coprodução do canal com a Pindorama Filmes, tem direção de Fernando Acquarone e produção de Estêvão Ciavatta.

A série tem depoimentos dos tetracampeões Bebeto, Ricardo Rocha, Zinho, Mauro Silva, Taffarel e Cafu. Além do italiano Roberto Baggio e dos ex-treinadores Carlos Alberto Parreira, Jair Pereira e Sebastião Lazaroni, entre outros.

