Irmão de torcedora do Palmeiras morta em jogo desiste de processo

Felipe Anelli, irmão de Gabriela Anelli, morta após uma briga entre torcedores no jogo entre Palmeiras e Flamengo, desistiu de uma ação movida contra o Palmeiras. Ele pedia uma indenização de R$ 1 milhão. A informação é de Diego Garcia, do ‘Uol’.

O caso ocorreu em julho do ano passado, no lado de fora do Allianz Parque. A torcedora palmeirense estava próxima ao portão que separava as duas torcidas na rua. Em determinado momento, o espaço acabou aberto, o que gerou uma confusão generalizada. Em determinado momento, garrafas foram arremessadas dos dois lados. Os estilhaços de uma delas atingiram Gabriela, que morreu em decorrência de ferimentos no pescoço.

Gabriela recebeu os primeiros socorros no local e depois seguiu para o pronto socorro, mas não resistiu e morreu aos 23 anos de idade. A causa oficial da morte foi uma hemorragia aguda externa em razão do corte

Na época da abertura da ação, Felipe responsabilizou o Palmeiras e cobrou uma indenização por danos morais, no valor R$ 1 milhão, além do pagamento de R$ 150 mil em honorários aos advogados.

Enquanto isso, o Palmeiras alega que a briga ocorreu do lado de fora do Allianz Parque, antes mesmo da abertura dos portões de acesso ao estádio. Além disso, afirmou que não tinha obrigação de fazer a segurança no local ou mesmo competência para impor restrições ou controlar as pessoas na via pública.

