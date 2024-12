A caminho do Flamengo, José Boto se despede de time croata

O português José Boto iniciou o processo de despedida do NK Osijek rumo ao Flamengo. O dirigente publicou nas redes sociais uma confraternização com os atletas da equipe europeia, nesta quarta-feira (18/12), e fez uma mensagem de agradecimento aos jogadores e funcionários do time croata. Ele é aguardado no Rio de Janeiro após o Natal para iniciar o projeto de diretor de futebol na gestão de Luiz Eduardo Baptista pelo rubro-negro.

“Deixar o NK Osijek não é uma decisão fácil, pois esta tem sido uma experiência fantástica para mim. Apesar de alguns momentos incomuns e desafiadores ao longo do caminho, há momentos na vida em que devemos fazer escolhas difíceis, e este foi um desses momentos. Um agradecimento muito especial aos jogadores, que considero como filhos. Vocês deram tudo de si, e estou super orgulhoso da dedicação, esforço e paixão que demonstraram todos os dias”, escreveu no Instagram.

Com passagem por Benfica, Shakhtar e PAOK, o português de 58 será o próximo homem forte do futebol do Flamengo a partir de 2024. A despedida oficial do NK Osijek será na sexta-feira (20/12), quando a equipe enfrenta o Istra 1961 pelo campeonato croata.

“Saio com a firme convicção de que este time tem muito mais a dar. Na verdade, acredito que ainda está com apenas 50% de seu potencial, e o futuro é incrivelmente brilhante para o NK Osijek. Espero voltar no final da temporada para comemorar troféus com todos vocês, porque este clube, estes jogadores, este treinador e os fãs sempre terão um lugar especial no meu coração. Obrigado por tudo, e até nos encontrarmos novamente. Sexta-feira temos uma última tarefa a fazer”, completou.