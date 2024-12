Bap confirma José Boto e Filipe Luís no Flamengo em 2025

Pouco antes de ser empossado como novo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, deu uma entrevista na Gávea, na noite desta quarta-feira (18). O novo mandatário do Mengão se antecipou aos jornalista e abriu confirmando a chegada de José Boto, como diretor técnico, e a permanência de Filipe Luís no comando do time.

“Nosso diretor técnico será o português José Boto e o nosso técnico será Filipe Luís”, afirmou, logo após tomar o seu lugar.

Uma das maiores tensões no perído eleitoral era se o treinador campeão da Copa do Brasil iria permancecer no Flamengo em caso de vitória da oposição. Bap esclareceu que queria analisar o trabalho do treinador e também explicou por que não garantia a continuidade do trabalho de Filipe Luís.

“A gente queria avaliar as premícias e a disponibilidade do Filipe de estar no projeto com a gente. E a vontade que ele tem de ganhar, de se superar, de aprender, faz com que a gente tenha a certeza que ele é a escolha certa. A gente não falava por uma série de razões. O processo eleitoral do clube, em que você tem que ter a noção que o que você fala reverba para um lado ou para o outro. Então entendo que a gente devia ter cuidado para não colocar uma pressão adicional do Filipe. Independente do que a gente achava da forma em que ele foi contratado”, pontuou.

Presidente elogia Boto

Quando ao português, Bap afirmou que já conversa bastante com Boto e destacou suas qualidades. O novo diretor técnico se despediu de seu atual clube, o Osijek, da Croácia, e chega no Rio de Janeiro no dia 28 de dezembro.

“Eu acho que eu conversei mais com o Boto do que com minha esposa. Eu diria que ele chega com uma visão diferente daquilo que você tem de profissional cuidando do negócio. Ele é um cara muito experiente, já trabalhou com divisões de base, com scout. O que mais me encanta nele é que ele sabe o que e como fazer. Ele coordena as duas coisas, a estratégia e o operacional”, ressaltou.

