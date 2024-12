Atlético renova com o zagueiro Bruno Fuchs por mais quatro temporadas

O Atlético anunciou nesta quarta-feira (18) a renovação do contrato com o defensor Bruno Fuchs. O clube explicou que o jogador alcançou as metas estabelecidas no vínculo inicial e renovará por mais quatro temporadas, até 2028. Bruno encerrou a atual temporada como titular da equipe.

O zagueiro cumpriu a cláusula de partidas, que obrigará o Atlético a adquirir seus direitos federativos junto ao CSKA, da Rússia, clube que o cedeu em 2023. No total, Bruno já disputou 68 jogos, marcou dois gols e conquistou os títulos estaduais de 2023 e 2024 pelo Galo.

Bruno também acumula conquistas importantes pela Seleção Brasileira. Ele ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, e o Torneio de Toulon, pela equipe sub-22, em 2019. O jogador iniciou sua carreira no Internacional, de Porto Alegre.

Enquanto isso, o Galo segue em busca de um técnico para a próxima temporada, quando disputará o Campeonato Mineiro (com sub-20 e reservas na fase inicial), o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Sul-Americana.

