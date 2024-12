Vasco e grego Marinakis ajustam documentação e seguem conversas por SAF

O Vasco continua buscando um novo investidor para a SAF do seu futebol, e o grego Evangelos Marinakis aparece como um dos principais cotados para assumir a função. O dirigente mantém conversas com a diretoria do Cruz-Maltino.

Atualmente, as conversas focam no estudo e na análise financeira e patrimonial do Vasco. Há três meses, os primeiros representantes de Marinakis chegaram ao clube carioca e assinaram um NDA (acordo de confidencialidade). Recentemente, as partes ajustaram e firmaram o documento novamente.

A direção do Vasco considera a due diligence uma etapa inicial nas tratativas para possíveis aquisições e fusões entre empresas. Giuliano Bertolucci e Giuseppe Dioguardi, dois empresários brasileiros, estão auxiliando nas negociações. Marinakis demonstrou interesse pela história do Vasco e busca conhecer mais sobre o clube.

A direção vascaína mantém otimismo e conduz as negociações com discrição. Um grupo jurídico do clube avalia todas as possibilidades de negociação e busca evitar erros como os que ocorreram com a 777 entre 2022 e 2023. Por fim, o Vasco prevê um orçamento de R$ 500 milhões em receitas brutas para 2025. Essa projeção inclui recursos de patrocínios, direitos de transmissão, bilheteria, programa de sócios e vendas de jogadores.

