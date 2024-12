Cria do Vasco, Rayan brinca sobre assédio de clubes: ???Tem um monte???

Um dos maiores ativos do Vasco e promessas da base, o atacante Rayan, que pode ser negociado pelo clube na próxima janela de transferências, falou sobre a possibilidade de deixar o Cruz-Maltino. Ele chegou a São Januário ainda criança e já atuou pela Seleção Brasileira até o Sub-20.

Aliás, nesta quarta-feira (18), o jogador esteve presente no Craque do Amanhã, evento beneficente realizado no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Rayan analisou sua temporada pelo Gigante da Colina.

“Cara, a temporada de 2024 não foi das melhores, mas tentei dar o meu melhor. Estou trabalhando para chegar bem em 2025. As propostas estão vindo, mas estamos só nas conversas, não tem nada fechado ainda. Vou trabalhar. Para onde eu for, se eu ficar, vou dar o meu melhor”, disse Rayan.

Na sequência, o atacante desconversou sobre as ofertas para deixar o Vasco. Uma das especulações é uma transferência para a Fiorentina, da Itália. O Lyon, de Textor, também já apareceu como interessado. Rayan afirmou, em tom de brincadeira, ter um monte de ofertas.

Todavia, em sua segunda temporada pelo Vasco, Rayan já disputou 41 partidas, 16 delas como titular, e marcou três gols. Ele alternou entre altos e baixos ao longo do ano.

