Cruzeiro apoiará Ronaldo Fenômeno na presidência da CBF

O Cruzeiro apoiará seu antigo proprietário, Ronaldo Fenômeno, na disputa pela presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Vale ressaltar que o ex-jogador permanece no conselho de administração da Raposa até 2025.

O “GE” foi o primeiro a divulgar a informação. O clube pretende oferecer total apoio para que Ronaldo se torne o principal nome do futebol no país. Aliás, ele já conta com esse respaldo.

Nos bastidores, a venda da SAF de Ronaldo para Pedro Lourenço ocorreu de forma tranquila. Profissionais de transição permaneceram no clube pelo tempo necessário e foram gradualmente substituídos por pessoas da confiança de Pedrinho.

Na última segunda-feira, Ronaldo Fenômeno anunciou sua intenção de se candidatar à presidência da CBF e suceder Ednaldo Rodrigues. A eleição ocorrerá entre março de 2025 e março de 2026.

Para se lançar como candidato, Ronaldo precisa do apoio de quatro federações estaduais e de quatro clubes. Ele já informou que viajará pelo Brasil para dialogar com as entidades e presidentes.

