Hugo Moura faz balanço do ano do Vasco, mas lamenta eliminação na Copa do Brasil

Com o fim da temporada, o Vasco carimbou a vaga na Sul-Americana e projeta um 2025 mais competitivo e na busca por voos ainda maiores. Diante disso, o volante Hugo Moura fez uma retrospectiva do ano, destacou que o Cruz-Maltino foi bem, porém poderia ter chegado à final da Copa do Brasil

“Foi uma temporada muito boa. A gente queria ter chegado mais longe na Copa do Brasil, ficou um gostinho de que a gente poderia chegar na final e conquistar algo. Mas creio que foi uma temporada regular da equipe. Que 2025 possa ser melhor e que a gente possa obter todos os nossos objetivos”, afirmou Hugo, em entrevista à Vasco TV.

Vale lembrar que a equipe esteve na semifinal, porém não resistiu ao Atlético-MG. No jogo de ida, o Galo venceu por 2 a 1, de virada, na Arena MRV, e igualou o placar, por 1 a 1, em São Januário. No Campeonato Brasileiro, o time encerrou sua participação na 10ª colocação, com 50 pontos.

O volante chegou ao clube em abril e foi importante dentro das quatro linhas. No geral, disputou 37 partidas, com dois gols e quatro assistências.

“Meu momento mais especial em 2024 foi o jogo das quartas contra o Athletico-PR por causa do gol. É uma sensação maravilhosa ter meu nome gritado pela torcida, que é maravilhosa e apaixonada pelo clube. Fico feliz pelo carinho e que a gente possa dar alegria a eles”, completou.

