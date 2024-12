Lateral-direito Mariano está fora do Atlético Mineiro

Mariano não seguirá no Atlético Mineiro. A diretoria do Galo confirmou nesta quinta-feira, 19/12, que o lateral-direito não terá o seu contrato renovado. Assim, Mariano deixa o clube em sua segunda passagem com 165 jogos e um gol.

Em suas redes sociais, o Galo fez uma homenagem aos serviços prestados pelo jogador, que nesta temporada foi pouco utilizado pelo então treinador Gabriel Milito.

“De volta ao clube, Mariano participou da conquista dos títulos do Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa e Mineiro (5x), sempre com muita dedicação e respeito à nossa camisa.”

Aos 38 anos, Mariano avisou que espera seguir jogando profissionalmente por mais uma temporada.

Raio X de Mariano

O pernambucano Mariano ganhou destaque no Guarani, chegando ao time principal dos paulistas em 2004 e permanecendo até 2006. Em 2008, jogou uma temporada pelo Atlético Mineiro. Depois, teve passagens por vários clubes de ponta do Brasil e do exterior, como Fluminense, Bordeaux, Sevilla e Galatasaray, onde jogou entre 2017 e 2020, antes de acertar com o Galo.

