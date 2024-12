Conmebol sorteia Pré-Libertadores; saiba quem Corinthians e Bahia enfrentam

Os representantes brasileiros na Pré-Libertadores Corinthians e Bahia conheceram, hoje, quem enfrentarão na missão pela chegada à fase de grupos da principal competição internacional da América Latina. Em sorteio realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, nesta quinta-feira (19), a mistura das bolinhas definiu que Corinthians e Bahia enfrentarão Universidade Central, da Venezuela, e um representante da Bolívia, respectivamente, que será definido com a conclusão do campeonato neste fim de semana (21 e 22 de dezembro).

Esta será a quarta participação do time paulista na fase em questão. As outras três oportunidades aconteceram em 2011, 2015 e 2020. Na primeira, acabou eliminado diante do Tolima, da Colômbia. Em seguida, venceu o Once Caldas, também colombiano. Na terceira vez, caiu diante do paraguaio Guaraní.

O Bahia, por outro lado, vive reencontro com a competição. O Tricolor de Aço não participava do torneio há 35 anos, ou seja, desde 1989. Ao todo, esteve no certame internacional por três vezes: 1960, 1964 e 1989. O alvinegro do Parque São Jorge viveu escalada heróica para se classificar. Com nove vitórias seguidas na última rodada, garantiu a passagem de ida com a sétima posição no Campeonato Brasileiro. Já o time baiano, mesmo mais regular durante o torneio nacional, garantiu a oitava posição.

Vale ressaltar, aliás, que o formato inicial da competição, agora, contempla uma primeira fase. Nesta, não haverão brasileiros. Porém, ambos Corinthians e Bahia saberão o caminho a ser seguido. Portanto, saberão as possibilidades de adversário para a segunda, onde estarão.

Caso se classifique, o time da Neo Química Arena enfrentará o vencedor num embate entre um representante da Bolívia e El Nacional-EQU ou Barcelona-EQU. Já o time do Nordeste terá como adversário o vencedor entre Boston River-URU e Ñublense-CHI, isso caso avança à terceira e última fase.

Serão 47 equipes, no total, na etapa pré. Seis participarão da primeira. Os três classificados avançam e entram no pote 2, para a disputa da segunda. Os brasileiros não poderão se enfrentar no round dois. O Boca Juniors, único argentino no certame, vice do torneio em 2023 e também classificado, também não poderá enfrentar uma equipe verde-amarela. O time de La Bombonera jogará com um dos três classificados vindos da primeira sequência de enfrentamentos.

No entanto, poderão se encontrar na fase três, a última prévia à fase de grupos propriamente dita. Nas últimas duas fases, os classificados e eliminados serão definidos após jogos de ida e volta. Os oito melhores estarão na afse de grupos.

Veja os confrontos da primeira fase:

Representante da Bolívia (ainda a ser definidos) x El Nacional-EQU

Nacional -PAR x Alianza Lima - PER

Monagas - VEN x Defensor Sporting - URU

Veja os confrontos da segunda fase:

Deportivo Iquique-CHI x Independete Santa Fé-COL

Rep. Bolívia x Bahia

E3 (classificado fase 1) x Cerro Porteño-PAR

E1 (classificado fase 1) x Barcelona-EQU

Universidade Central x Corinthians

Rep. Colômbia x Melgar-PER

Boston River-URU x Ñublense-CHI

E2 (classificado fase 1) x Boca Júniors-ARG

Veja as fases e os representantes de cada uma:

Fase 1:

Pote 1: Alianza Lima (Peru), El Nacional (Equador) e Defensor (Uruguai)

Pote 2: Nacional (Paraguai), Monagas (Venezuela) e representante da Bolívia

Fase 2:

Pote 1: Boca Juniors (Argentina), Corinthians (Brasil), Cerro Porteño (Paraguai), Barcelona (Equador), Santa Fe (Colômbia), Melgar (Peru), Bahia (Brasil) e Ñublense (Chile)

Pote 2: Deportes Iquique (Chile), Boston River (Uruguai), Universidad Central (Venezuela), representante da Bolívia, representante da Colômbia, além dos três classificados na primeira fase

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima