Grêmio tem negociações avançadas para troca de patrocinador máster

O Grêmio tem negociações também fora das quatro linhas para valorizar sua camisa. Prova disso é que o clube está próximo de trocar o seu patrocinador máster, pois há tratativas avançadas para a casa de apostas H2Bet assumir o espaço mais valioso da camisa. O Imortal e o banco Banrisul, antigo principal parceiro vão manter a relação de negócios, já que fecharam um novo acordo. Deste modo, haverá uma mudança importante, a marca vai sair da parte central da camisa e passará para a traseira. A informação é do jornal “Zero Hora”.

O atual vínculo entre as partes fornece R$ 30 milhões anuais ao Tricolor Gaúcho chega ao fim no dia 31 de dezembro deste ano. A parceria entre o banco e o clube já e válida há 23 anos e oferece algumas possibilidades financeiras. Entre elas empréstimos com gastos inferiores. No novo contrato, o Banrisul vai pagar R$ 18 milhões ao Grêmio para ter a sua marca estampada na parte de trás da camisa, acima dos números.

Há também cláusulas que possibilitam o aumento da quantia a ser paga, caso haja conquistas esportivas por parte do Imortal. Uma outra mudança é o aval que o clube gaúcho passará a ter, se houver propostas de parceria no mercado financeira. Um exemplo é uma empresa de consórcio que demonstre interesse em expor a sua marca no uniforme.

Grêmio: novos dirigentes e comissão técnica

O Grêmio vai promover uma reformulação brusca também na sua comissão fixa. Afinal, além da saída de Renato Gaúcho e seus auxiliares, o clube gaúcho também demitiu sua equipe de preparadores físicos Mário Pereira e Gabriel Gindri. Já o time de preparação de goleiros, Mauri Lima e Enio Oliveira também deixaram o Tricolor Gaúcho. Rogério Dias, mais conhecido como Rogerinho, recebeu novo convite do Imortal para retornar ao clube.

Outro profissional que agrada ao Tricolor Gaúcho é Fábio Mahseredjian, que trabalhou com Tite e Cléber Xavier no Corinthians, Flamengo e Seleção Brasileira. O preparador físico Rogerinho teve sua formação exatamente no Grêmio, porém deixou o clube no começo de 2020, quando houve uma reformulação interna no departamento. A partir deste momento, o clube contratou Mauri Lima para coordenar a preparação de goleiros. Posteriormente, Enio Oliveira chegou para auxiliá-lo. Para este segmento, Daniel Pavan, com passagem no Internacional, é o favorito a assumir a coordenação. Entretanto, ainda não houve um contato oficial.

A intenção do Imortal é definir o seu próximo comandante até o fim desta semana. Simultaneamente a esta prioridade, a comissão permanente do Tricolor Gaúcho também é mais uma carência que necessita de uma solução. No caso, o clube vai escolher profissionais de sua confiança, que vão trabalhar junto da possível comissão do próximo técnico. Na diretoria gremista, Alexandre Rossato foi escolhido vice-presidente de futebol para substituir Antônio Brum, e Guto Peixoto, para ser o diretor da pasta. O ex-técnico Felipão é cotado para retornar ao Grêmio, mas na função de coordenador técnico, cargo que já exerceu no Athletico-PR.

