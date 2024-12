Vasco fica perto de renovar com o lateral-esquerdo Victor Luís

Victor Luis em ação com a camisa do Vasco durante a temporada 2024 - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco está bem próximo de concretizar a renovação de contrato com Victor Luis até o fim de 2026. Internamente, a direção cruz-maltina acredita que o lateral possa ser útil ao elenco para a próxima temporada, quando a equipe terá pela frente também a Sul-Americana. A informação é do portal “Uol”.

Vale lembrar que o jogador esteve em campo em 13 oportunidades em 2024, sendo cinco delas como titular. Além disso, estufou a rede uma vez e deu uma assistência.

Outro fator importante para convencer a direção vascaína a renovar o contrato é a experiência do lateral, que tem 31 anos. Ele também tem um bom relacionamento com o restante do grupo e com a atual comissão técnica.

Revelado nas divisões de base do Palmeiras, o atleta teve passagens por Ceará, Botafogo e Coritiba antes de chegar ao Cruz-Maltino. Na última temporada, foi reserva de Lucas Piton, que tomou conta da posição e não deu brecha para alguma disputa na titularidade.

