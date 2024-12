Conmebol divulga filme oficial da conquista do Botafogo na Libertadores

A Conmebol divulgou, na última quarta-feira (18), o filme oficial da conquista do Botafogo na Libertadores, com 13 minutos de duração. “É tempo de Botafogo e Glória Eterna” mostra lances importantes do jogo, além de depoimentos do técnico Artur Jorge e do capitão da equipe Marlon Freitas.

No dia 30 de novembro, o Botafogo venceu o Atlético Mineiro por 3 a 1 e se consagrou campeão da competição. Vale ressaltar que essa foi a primeira vez que o Alvinegro conquistou esse título na história.

Logo na abertura do vídeo, o início da partida, em que mostra os primeiros segundos até acontecer o lance da expulsão de Gregore, do Glorioso, com menos de um minuto de jogo.

Na sequência, aparece o estádio da final, a torcida, o depoimento do técnico Artur Jorge e outros lances da partida, como o primeiro gol de Luiz Henrique e a reação dos alvinegros. Entre os lances, começa a passar um emocionante depoimento do capitão Marlon Freitas.

O jogador cita o dia que perdeu o pai, que sonhava a realização no futebol junto com ele. A fala é importante para mostrar Marlon usando isso com incentivo no vestiário, antes da partida – momento que também aparece no filme.

Assim, o vídeo segue com os lances importantes, todos os gols da partida, as oportunidades que Vargas, do Galo, teve para empatar. E, claro, a entrada de Júnior Santos e o gol do título, todas as comemorações e mais trechos do depoimento do técnico português.

Nos momentos finais do filme, aparece a imagem do elenco levantando o troféu e Marlon Freitas rezando no vestiário. Por fim, termina com mais imagens de comemoração, de torcedores e dos jogadores.

