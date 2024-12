Saiba a função do vice de futebol na gestão de Bap no Flamengo

Na gestão de Rodolfo Landim, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz foi figura certa em negociações, contratações de jogadores e relação com elenco no Flamengo. Desta vez, no mandato de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, a função dos vice-presidentes perderam protagonismo. Fábio Palmer, vice de futebol na atual gestão, por exemplo, não atuará de forma direta em contratações. A ideia é de que o clube funcione como um conselho de uma empresa sem vice-presidentes.

Na última quarta-feira (19), Bap anunciou 14 vice-presidentes, quatro a menos do que os 18 do segundo mandato da gestão de Rodolfo Landim. O novo presidente acumulou pastas para diminuir o número no período inicial da gestão. O estatuto, porém, ainda exige a existência das vice-presidências. Por isso, dentro dos 90 dias iniciais de gestão, Bap irá fazer uma moção ao Conselho Deliberativo do clube para que os vice-presidentes não sejam mais específicos e se tornem conselheiros de forma estatutária.

Assim, quem ganha destaque será o já anunciado português José Boto. O português chega dia 28 de dezembro ao Brasil e vai se reportar diretamente a Bap, não a Palmer. Um contraste ao protagonismo de Marcos Braz durante os seis anos de Landim à frente do clube.

“Decisões macro do tipo orçamento futebol, sim, vão passar por um conselho como se fosse de empresa. Então competições que o Flamengo pode priorizar no momento ou não, o Bap sempre fala que o Brasileiro vai ser sempre prioridade, assim como a Libertadores. Essas decisões institucionais vão obviamente passar pelo conselho. Interferência no dia a dia do futebol, sobre contratações seja de treinador, seja de profissionais, seja de jogadores não vai passar pelo conselho de maneira nenhuma, muito menos pela figura do hoje VP de futebol que daqui a três meses não existirá mais”, disse Fábio Palmer após a posse de Bap.

Spindel segue no Fla?

Bruno Spindel, atual diretor de futebol, pode permanecer com o cargo de negociador, função que já exerce há anos. O português José Boto vai definir a situação dele e conversa diretamente com Bap sobre diversos temas. No entanto, ele vai ser apresentado aos profissionais antes de tomar qualquer decisão sobre mudança.

