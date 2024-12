Piquerez adia férias para retornar ao Palmeiras no Paulistão

Os jogadores do Palmeiras estão de férias. Menos um. O lateral-esquerdo Piquerez, que está em processo de transição física após se recuperar de lesão no joelho esquerdo, abriu mão de seus dias de descanso para se recuperar mais rapidamente. A ideia é que o uruguaio esteja à disposição de Abel Ferreira na estreia da equipe no Campeonato Paulista.

O jogador está longe dos gramados há cinco meses, quando sofreu uma lesão no menisco e precisou passar por cirurgia. Ele deve ficar trabalhando na Academia de Futebol até o dia 23 de dezembro, quando todos os funcionários do clube vão entrar de recesso por conta do final do ano.

A última vez que Piquerez esteve em campo foi no dia 17 de julho, em derrota por 1 a 0 para o Botafogo pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o jogo, o uruguaio teve um trauma no joelho. Dois dias depois, entretanto, o Verdão confirmou que o atleta precisaria passar por cirurgia.

Sem Piquerez, o Palmeiras tinha Vanderlan, formado nas categorias de base do clube, e Caio Paulista, contratado no início do ano. O último citado chegou a ganhar o status de titular e atuou na maioria das partidas. Contudo, com a queda de rendimento, a Cria da Academia disputou os últimos dois embates da temporada. Entretanto, nenhum dos dois agradou em definitivo. Assim, a expectativa é que o uruguaio já retorne com a titularidade.

O Palmeiras estreia no Campeonato Paulista no dia 15 de janeiro, contra a Portuguesa, no Allianz Parque. O elenco se reapresenta no dia 6 e o Verdão espera que Piquerez já esteja apto para treinar com o restante do plantel normalmente.

