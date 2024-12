Gabigol ‘enlouquece’ torcedores do Flamengo com foto no Japão

Gabigol vive seus últimos dias de contrato com o Flamengo, mas a relação segue inabalável, principalmente com a torcida do Rubro-Negro. Em registro feito no Japão, o atacante apareceu com uma camisa do clube carioca e ‘enlouqueceu’ a Nação.

Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, o camisa 99 surge com um modelo de treino utilizado pelo Flamengo no início dos anos 2000, quando o clube tinha a Nike como fornecedora de material esportivo. A empresa norte-americana é a patrocinadora anterior de Gabigol e concorrente da Mizuno, nova parceira do jogador.

Não demorou para torcedores do Rubro-Negro invadirem a publicação com pedidos para o atacante seguir no clube e ressaltar a idolatria. Além disso, outros brincaram com o fato de Gabigol não esquecer o Flamengo.

“Usando o manto do Flamengo no Japão. ÍDOLO DEMAIS”, disse um torcedor.

“Aí tu quebra a gente”, comentou outro.

“E aí? Já assinou o contrato com o Mengão?”, torceu um seguidor.

“Pessoal esperando você postar foto com o time novo e vê o que todos sabem: Flamengo e Gabriel são indivisíveis. Até o fim”, elogiou mais um.

Confira a postagem:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel Barbosa (@gabigol)

Atualmente, Gabigol cumpre agenda de uma patrocinadora japonesa. O atacante tem circulado por Tóquio e conhecido a dinâmica da empresa. Além disso, o jogador está na companhia de Rafaella Santos, irmã de Neymar, o que esquentou uma possível retomada do relacionamento entre eles.

Futuro de Gabigol longe do Flamengo

Novo presidente do Flamengo, Bap confirmou ao blog do jornalista Diogo Dantas que Gabigol já assinou contrato com um novo clube. O provável destino é o Cruzeiro. Na última semana, inclusive, os pais do jogador foram visto circulando por Belo Horizonte.

